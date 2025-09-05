Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:58 PM IST

    സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ത്സ​വ​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ത്സ​വ​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ നെ​സ്റ്റോ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ ത​ന​താ​യ സം​ഗീ​ത​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലൂ​ടെ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും മാ​വേ​ലി​യു​ടെ വ​ര​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ന​ന്ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഉ​ത്സ​വ​പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​ധു​രം പ​ക​രാ​ന്‍ യ​ഥാ​ര്‍ഥ രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടോ​ടെ​യു​ള്ള പാ​യ​സം മേ​ള​യും കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ത​കൃ​തി​യാ​യി.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​മേ​യം ‘ഒ​രു​മ​യു​ടെ പൊ​ന്നോ​ണം - ഒ​രു​മ​യു​ടെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ള്‍’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു, ഓ​ണം കേ​വ​ല​മൊ​രു ഉ​ത്സ​വ​മ​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ പോ​ലും ന​മ്മു​ടെ ഐ​ക്യ​വും സം​സ്‌​കാ​ര​വും സ്‌​നേ​ഹ​വും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഊ​ഷ്മ​ള​ത​യു​മെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് നെ​സ്‌​റ്റോ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ പ്രീ ​ബു​ക്കി​ങ്ങി​ന് വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത നെ​സ്റ്റോ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ 10.30 മു​ത​ല്‍ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ണം പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ​ര്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചു. ലേ​റ്റ് നൈ​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കും വ​ന്‍ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

