Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത്
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:36 PM IST

    ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ പാ​റ​ന്ത​ട്ട

    തി​ര​ത​ല്ലി മ​റി​യു​ന്ന ക​ട​ലി​നെ നോ​ക്കി

    ഞാ​ൻ ഈ ​മ​ണ​ൽ​തീ​ര​ത്തി​രു​ന്നു...

    അ​ല​യ​ടി​ച്ചീ​ടു​ന്ന തി​ര​മാ​ല​പോ​ൽ മ​നം

    പ​ല​താ​യ് തെ​റി​ച്ച​ങ്ങു​പോ​യി...

    സു​ഖ ദുഃ​ഖ സ​മ്മി​ശ്ര​മാ​യൊ​രീ തീ​ര​ത്ത്

    വെ​റു​തേ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ര​ഹ​വും,

    പ്ര​ണ​യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    ക​ട​ലി​നെ പു​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു...

    ക​ളി​ചി​രി​ക്കു​റു​മ്പു​ക​ൾ കാ​ട്ടു​ന്ന

    ബാ​ല്യ​വും, തെ​ല്ലൊ​ന്നു മാ​റി ല​ഹ​രി​യെ-

    പു​ൽ​കും യു​വ​ത്വ​വും...

    പ​ല​നാ​ൾ വ​രു​മ്പൊ​ഴും പ​ല​പ​ല മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ൽ

    തീ​ര​വും.. പ​ല​രൂ​പ

    ഭാ​വ​ത്തി​ൽ എ​തി​രേ​റ്റു എ​ന്നെ​യും...

    ക​ട​ലി​ര​മ്പം കൊ​ണ്ടു ക​യ​ർ​ത്ത​തും,

    പ​ല വേ​ള ശാ​ന്ത​മാ​യ് ആ​ശ്ലേ​ഷി​ച്ച​തും..

    ക​ലി​തു​ള്ളി ചി​ല​നേ​രം ആ​ട്ടി​യ​ക​റ്റി​യും

    മ​നു​ജ​നെ പോ​ലെ നീ ​ക​ട​ലും...

    പ​ല നാ​ൾ വ​ന്നു ഞാ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ-​തീ​ര​ത്ത്

    മ​റ​യു​ന്ന സൂ​ര്യ​നെ കാ​ണാ​ൻ

    എ​ന്റെ മ​ന​മൊ​ന്നി​രു​ട്ടി വെ​ളു​ക്കാ​ൻ...

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - On the beach
    Similar News
    Next Story
    X