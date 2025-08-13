Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightക​വി​ത...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:52 AM IST

    ക​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​വു​മാ​യി ഒ​മാ​നി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ ഫ്ര​ണ്ട്‌​ഷി​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​വു​മാ​യി ഒ​മാ​നി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ ഫ്ര​ണ്ട്‌​ഷി​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘ഇ​ൻ ല​വ് വി​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഒ​മാ​നി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഫ്ര​ണ്ട്‌​ഷി​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​ത്ത് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന്റ​ർ​ടെ​യി​ൻ​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഹാ​ളി​ൽ ‘ഇ​ൻ ല​വ് വി​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​വി​ത സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മൊ​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി ക​വി ക​മ​ൽ അ​ൽ ബ​ത്താ​രി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ക​വി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​മാ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ ക​വി​ക​ൾ സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​നി​ലെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി, സ്വ​ത്വം, സ്നേ​ഹം, ഐ​ക്യം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ വേ​റി​ട്ട സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന പാ​ല​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക ന​യ​ത​ന്ത്രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സാ​യാ​ഹ്നം എ​ന്ന് ഒ​മാ​നി-​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഫ്ര​ണ്ട്‌​ഷി​പ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ റാ​ദീ​ന അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലാ​പ​ര​വും സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത കൈ​മാ​റ്റം സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഒ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കി​ട്ട മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:baharain newsPoetry EveningOman BahrainFriendship Association
    News Summary - Omani-Bahraini Friendship Association with poetry evening
    Similar News
    Next Story
    X