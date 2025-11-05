Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനാ​ല് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:27 AM IST

    നാ​ല് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഒ​മാ​നും സ്​​പെ​യി​നും

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​രി​തോ​ർ​ജ, ജ​ല മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, ആ​രോ​ഗ്യ, നി​ക്ഷേ​പമേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും സ്പെ​യി​നും നാ​ല് ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    നാ​ല് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഒ​മാ​നും സ്​​പെ​യി​നും
    cancel
    camera_alt

    സ്​​പെ​യി​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​നെ സ്പെ​യി​ൻ രാ​ജാ​വ് ഫി​ലി​പ്പ് ആ​റാ​മ​ൻ,

    രാ​ജ്ഞി ലെ​റ്റീ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ സ്പെ​യി​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ധാ​ര​ണപ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഹ​രി​തോ​ർ​ജ വി​ക​സ​നം, ജ​ല​മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ൾ. ഹ​രി​ത മെ​ത്ത​നോ​ൾ, പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​കം, ജ​ല​വി​ഭ​വ പ​രി​പാ​ല​നം, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സാ​ർ​സു​വേ​ല പാ​ല​സി​ലെ ഈ ​ച​ട​ങ്ങ് ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വാ​യും പ​ര​സ്പ​ര വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.



    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മഡ്രി​ഡി​ലു​ള്ള സ്പെ​യി​ൻ സെ​ന​റ്റ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു സ​ഭാ നേ​താ​ക്ക​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സെ​ന​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ബ​ഹു​മാ​ന സൂ​ച​ക​മാ​യി, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പേ​ര് കൊ​ത്തി​വെ​ച്ച ര​ണ്ട് ഓ​ർ​മ​പ്പ​ത​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സെ​ന​റ്റി​ന്റെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​ന​റ്റി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. സെ​ന​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നും സ്പെ​യി​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ​ഭ​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.

    സ്പെ​യി​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​ന​വും അ​വ​രു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വു​മാ​ണ് ഒ​മാ​നും സ്പെ​യി​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്പെ​യി​നി​ൽ എ​ത്തി​യ നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വമാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. ശാ​സ്ത്രം, ക​ല, പു​രാ​വ​സ്തു​ശാ​സ്ത്രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്പെ​യി​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    “ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഒ​മാ​നും സ്പെ​യി​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വാ​ണി​ജ്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​സ​ഭ​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​വ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:agreementsSpainOman
    News Summary - Oman and Spain sign four agreements
    Similar News
    Next Story
    X