    28 Oct 2025 10:43 AM IST
    28 Oct 2025 10:43 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ പി.​ടി. ഉ​ഷ​യെ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ പി.​ടി. ഉ​ഷ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ഷ​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന് ക​രു​ത്തു പ​ക​രാ​നു​മാ​ണ് ഉ​ഷ എ​ത്തി​യ​ത്.

    അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലൊ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സ്, ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ 'പ​യ്യോ​ളി എ​ക്സ്പ്ര​സ്' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പി.​ടി. ഉ​ഷ, ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി നാ​ല് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഏ​ഴ് വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​മാ​ണ്.

