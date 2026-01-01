Begin typing your search above and press return to search.
    ഓ​ക്കി​നാ​വ ക​രാ​ട്ടേ സെൻറ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഓ​ക്കി​നാ​വ ക​രാ​ട്ടേ സെന്റർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ: ഓ​ക്കി​നാ​വ ക​രാ​ട്ടേ സെൻറ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​ന്ന​ട സം​ഘം ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    ബ്ലാ​ക്ക്ബെ​ൽ​റ്റ് പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച 21 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സെ​ൻ​സി. സു​മി താ​ക്കു​റെ ( ജ​പ്പാ​ൻ) സെ​ൻ​സി. ടി​സാ​യി ഒ​ല​ങ് (റ​ഷ്യ) ഷി​ഹാ​ൻ. ഡോ. ​ഷാ​ജി എ​സ്. കൊ​ട്ടാ​രം (ഇ​ന്ത്യ) സെ​ൻ സി. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ചീ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ക്കി​നാ​വ സെ​ന്റ​ർ )എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ജാ​ഫ​ർ അ​ലി ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​രാ​ട്ടേ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ) അ​ഹ​മ്മ​ദ് (നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ച്ച്) ഗാ​ലി​ബ് (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​രാ​ട്ടേ റ​ഫ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​രാ​ട്ടേ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സി​നൊ​പ്പം വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    News Summary - Okinawa Karate Center Bahrain celebrates its 10th anniversary
