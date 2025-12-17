Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:57 AM IST

    ഒ​ക്കി​നാ​വ ക​രാ​ട്ടേ സെ​ന്‍റ​ർ; പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും, ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും

    ഒ​ക്കി​നാ​വ ക​രാ​ട്ടേ സെ​ന്‍റ​ർ; പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും, ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും
    മ​നാ​മ: ഒ​ക്കി​നാ​വ ക​രാ​ട്ടേ സെൻറ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ​ത്താ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​വും, ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ഇ​ന്ന​ലെ​യും ഇ​ന്നു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​ത്തി​ഹാ​ദ് ക്ല​ബി​ലും, ക​ന്ന​ട സം​ഘം മ​നാ​മ​യി​ൽ വെ​ച്ചും ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്നു.

    ഇ​തു​മാ​യി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സെ​മി​നാ​റി​ന് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ (ഗാ​ൻ​മാ​സ്റ്റേ​ഴ് സാ​യ സെ​ൻ​സി: സു​മി താ​ക്കു​റെ ( ജ​പ്പാ​ൻ), സെ​ൻ​സി: റ്റി​സോ​യി ഓ​ലേ​ഗ് (റ​ഷ്യ), ഷി​ഹാ​ൻ: ഡോ: ​ഷാ​ജി എ​സ്. കൊ​ട്ടാ​രം( ഇ​ന്ത്യ), സെ​ൻ​സി: അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ബ​ഹ്റൈ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​ന്ന​ട സം​ഘം ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ബ്ലാ​ക്ക്ബെ​ൽ​റ്റ്നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും, ബെ​ൽ​റ്റും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​രാ​ട്ടേ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​രാ​വാ​ഹി​ക​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ക്കി​നാ​വ ക​രാ​ട്ടേ സെൻറ​ർ ചീ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ സെ​ൻ​സി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക. ന​മ്പ​ർ: 3960 4681.

