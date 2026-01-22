Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:56 AM IST

    എ​ണ്ണ-​പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യും യു.​എ.​ഇ സ്ഥാ​ന​പ​തി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ിക്കുകയി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും
    എ​ണ്ണ-​പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യും യു.​എ.​ഇ സ്ഥാ​ന​പ​തി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് ബി​ൻ ദൈ​ന​യും യു.​എ.​ഇ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഫ​ഹ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സേ​ലം ക​ർ​ദൂ​സ് അ​ൽ അ​മീ​രി​യും

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് എ​ണ്ണ-​പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യും ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് ബി​ൻ ദൈ​ന യു.​എ.​ഇ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഫ​ഹ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സേ​ലം ക​ർ​ദൂ​സ് അ​ൽ അ​മീ​രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. റി​സ​ർ​വി​ലെ വി​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​യും സ്ഥാ​ന​പ​തി​യും നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു വി​ല​യി​രു​ത്തി. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഈ ​സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്യാ​ന്റെ പേ​ര് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ബി​ൻ ദൈ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​കൃ​തി പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​നാ​മ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​വാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ സ്ഥാ​ന​പ​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ് ഈ ​റി​സ​ർ​വ് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

