    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന് മെ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. മു​ന്നൂ​റി​ൽ പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴ് മ​ണി മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​ക്ക് വ​രെ എ​ത്തി​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ര​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​വാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ഐ​സി​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മി​നി മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും, സി​ജി തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ മേ​നോ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, കെ ​എം സി ​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര,ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഒ​ഐ​സി​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, സൈ​ദ് എം ​എ​സ്, ഷ​മീം കെ ​സി, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്ക്‌​തോ​ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി​ൻ​സ​ൺ പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ,കെ ​എം സി ​സി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം,കെ ​എം സി ​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ ​പി ഫൈ​സ​ൽ,ഐ ​വൈ സി ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ൽ, ഒ​ഐ​സി​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്,അ​ല​ക്സ്‌ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ നാ​യ​ർ, ര​ജി​ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ജോ​യ് ചു​ന​ക്ക​ര,ശോ​ഭ സ​ജി, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ പ​നാ​യി, ജോ​ണി താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ര​ഞ്ച​ൻ ക​ച്ചേ​രി, ബി​ജു​ബാ​ൽ, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ബി​പി​ൻ മാ​ട​ത്തേ​ത്ത്, അ​നു​രാ​ജ്, എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​നി മാ​ത്യു, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​നി അ​നു എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ക്യാ​മ്പി​ന് വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​യ ഷീ​ജ ന​ട​രാ​ജ​ൻ,ബ്ര​യി​റ്റ് രാ​ജ​ൻ, ലി​ജി , സ​ന്ധ്യ ര​ഞ്ച​ൻ, നി​ഷ ശാ​മു​വേ​ൽ, മേ​രി , വ​ർ​ഷ , ഷം​ന, സൂ​ര്യ രി​ജി​ത്, സെ​ഫി നി​സാ​ർ,ബ​ബി​ന, ന​സീ​ബ,എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ​ഐ​സി​സി യു​ടെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​ന് വേ​ണ്ട സ​ഹാ​യം ചെ​യ്തു ന​ൽ​കി.

