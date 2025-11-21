ഒ.ഐ.സി.സി പത്തനംതിട്ട ജില്ല കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 21 Nov 2025 9:45 AM IST
Updated Ondate_range 21 Nov 2025 9:45 AM IST
ഒ.ഐ.സി.സി പത്തനംതിട്ട ജില്ല കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന്text_fields
bookmark_border
News Summary - OICC Pathanamthitta District Committee Election Convention today
Listen to this Article
മനാമ: ഒ.ഐ.സി.സി ബഹ്റൈൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ന്. വൈകിട്ട് നാലിന് സെഗയ്യയിലുള്ള ഒ.ഐ.സി.സി ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുക.
നാട്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
ഒ.ഐ.സി.സി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അലക്സ് മഠത്തിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിബു ബഷീർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story