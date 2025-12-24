Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:18 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ കെ.​കെ. ര​മ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ കെ.​കെ. ര​മ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    കെ.​കെ. ര​മ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ വ​ട​ക​ര എം. ​എ​ൽ. എ ​ശ്രീ​മ​തി കെ. ​കെ. ര​മ​യെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​ടു​ത്ത പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യം ഉ​ണ്ടാ​കും.​മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ങ്ങും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​രി​നോ​ട് ഉ​ള്ള അ​മ​ർ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു. അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ മു​ങ്ങി​കു​ളി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ ലോ​കം എ​ങ്ങു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ര​ണ​മെ​ന്നും കെ.​കെ.​ര​മ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ്‌ മേ​പ്പ​യൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, ഐ ​വൈ സി ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ൽ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ര​ജി​ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ര​ഞ്ച​ൻ ക​ച്ചേ​രി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ബി​ജു​പാ​ൽ സി ​കെ, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, അ​നി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, റെ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കൂ​ടി​കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Bahrain NewsOICC leadersgulf news malayalam
    News Summary - OICC leaders K.K. Rama met MLA
