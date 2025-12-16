Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:21 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്: ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന്

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്: ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി (ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 16 ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ലി​യി​ലെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    ഹാ​ർ​ഡ് ടെ​ന്നി​സ് ബാ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം (39116392), ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​ജാ​സ് ആ​ലോം​കാ​ട്ടി​ൽ (33924002) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:OICCcricket tournamentBahrain NewsKozhikode Fest
    News Summary - OICC Kozhikode Fest: One-day cricket tournament today
