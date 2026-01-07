Begin typing your search above and press return to search.
    7 Jan 2026 2:08 PM IST
    7 Jan 2026 2:08 PM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്; ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്; ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി (ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സ​ഗ​യ്യ​യി​ലെ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ട്ടേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ​വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്തു.

    18 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം.അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ (ഗ്രൂ​പ്പ് എ) ​ആ​ർ​ദ്ര രാ​ജേ​ഷ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്താ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, രു​ക്മി​ണി ര​മേ​ഷ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 11 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ അ​നാ​യ് കൃ​ഷ്ണ ക​വാ​ശ്ശേ​രി, മ​വ്‌​റ കൊ​ട്ട​യി​ൽ, നേ​ഹ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. 11 മു​ത​ൽ 18 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ൽ ശ്രീ​ദേ​വ് ക​രു​ൺ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ദി​യ ഷെ​റി​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ദി​ഷ് എ. ​രാ​ജേ​ഷ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി​ജു​ബാ​ൽ സി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ന് ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വ​ട​ക​ര എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​കെ ര​മ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര വേ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, റി​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, വി​ൻ​സ​ൺ ചാ​ക്കോ പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി, വി​ൻ​സ​ന്റ് ക​ക്ക​യം, ജ​മാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, വ​നി​താ വി​ങ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​നി ടീ​ച്ച​ർ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കെ.​പി, റ​ഷീ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കെ.​പി, അ​ഷ​റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം, വാ​ജി​ദ് എം, ​പ്ര​വീ​ൽ​ദാ​സ് പി.​വി, അ​സീ​സ് ടി.​പി, സു​രേ​ഷ് പി.​പി, സു​ബി​നാ​സ് കി​ട്ടു, ഷൈ​ജാ​സ് ആ​ലോ​കാ​ട്ടി​ൽ, സ​ന്ധ്യാ ര​ഞ്ജ​ൻ, സൂ​ര്യ റീ​ജി​ത്ത്, ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി തു​ട​ങ്ങി സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:OICCwinnersdrawing competitionKozhikode Fest
    News Summary - OICC Kozhikode Fest; Drawing Competition Winners Announced
