Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:51 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് ; ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് ; ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി (ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 26 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7 മ​ണി​മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1:30 വ​രെ കിം​ഗ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ക്കു​ക. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ര​ക്ത​ദാ​ന ത​ൽ​പ​ര​രാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ജി​ദ്. എം (3536 7735), ​റ​ഷീ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത് (3936 7177) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:Bahrain Newsoicc kozhikodegulf news malayalam
    News Summary - OICC Kozhikode Fest; Blood donation camp to begin today
