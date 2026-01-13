Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:26 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്; കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്; കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി (ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്) കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി'​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ന് വാ​ജി​ദ് എം., ​റ​ഷീ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ളം, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, ദേ​ശീ​യ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ആ​യ ഷ​മീം കെ.​സി, മ​നു മാ​ത്യു, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ബാ​ൽ സി.​കെ, ദേ​ശി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സിം​സ​ൺ പു​ലി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ദേ​ശി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ ആ​യ ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി റി​ജീ​ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, റം​ഷാ​ദ് അ​യ​നി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നൗ​ഷാ​ദ് കു​രു​ടി വീ​ട്, കെ​പി കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കെ.​പി, അ​ഷ​റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം, സു​രേ​ഷ് പി.​പി, സു​ബി​നാ​സ്, ഷൈ​ജാ​സ്, സ​ലാം മൂ​യി​പ്പോ​ത്ത്, പ്ര​ബി​ൽ​ദാ​സ്,സ​ഹ​ൽ പി​ലാ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, അ​സീ​സ് ടി.​പി, ഷാ​ജി പി.​എം, ഫാ​സി​ൽ, ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഷം​ന ബി​ജു, സ​ഹ​ൽ പി​ലാ​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഷീ​ജ ന​ട​രാ​ജ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCBlood Donation CampainKing Hamad HospitalKozhikode Fest
    News Summary - OICC Kozhikode Fest; Blood donation camp organized at King Hamad Hospital
    Similar News
    Next Story
    X