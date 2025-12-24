Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:40 AM IST

    ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം പ​ങ്കി​ട്ട് ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി

    ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം പ​ങ്കി​ട്ട് ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി
    ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ ദി​നം

    ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വേ​റി​ട്ട മാ​തൃ​ക​യു​മാ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്' പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ബി​നാ​സ് കി​ട്ടു പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​രം​ഭം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, റി​ജി​ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം അ​വ​രി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

