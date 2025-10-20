Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദും, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​പ്പാ​ട് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന 18 അം​ഗ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റോ​ഷ​ൻ പു​ന​ത്തി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കാ​പ്പാ​ട്. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ന​ന്തി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ത​യ്യി​ൽ. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സ​ഹീ​ർ മൂ​ടാ​ടി.

    ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ- ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ സ​ഞ്ജു എ​ള​ട്ടേ​റി, ഷി​ഞ്ചു പൊ​യി​ൽ​കാ​വ്, അ​ഫീ​ഫ് പൊ​യി​ൽ​കാ​വ്, അ​മീ​ൻ ന​ന്തി, ബാ​ബീ​ഷ്, ര​തീ​ഷ്, ന​വ​ജോ​ത്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​യ്യൂ​ൻ. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ജു ബാ​ൽ സി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് പി.​കെ മേ​പ്പ​യൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, സു​മേ​ഷ് അ​നേ​രി, ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​യ ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, റി​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് മൂ​ടാ​ടി, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, കെ.​പി റ​ഷീ​ദ് മു​യി​പോ​ത്ത്, ര​വി പേ​രാ​മ്പ്ര, മ​ജീ​ദ് ടി.​പി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സൈ​നാ​ർ ഉ​ള്ള്യേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. സു​ബി​നാ​സ്, ഷൈ​ജാ​സ് എ​ര​മം​ഗ​ലം, തു​ള​സീ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​സീ​സ് ടി.​പി മൂ​ലാ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

