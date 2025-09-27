Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:04 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല: ‘വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ’ ച​ർ​ച്ച

    text_fields
    bookmark_border
    oicc
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ‘വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ’ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ‘വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ച​ർ​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്ക് എ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കു​ക, പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ച​ർ​ച്ച. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ.​എ. സ​ലിം ആ​യി​രു​ന്നു വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ച​ൻ ജോ​സ​ഫ് ന​യി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​സ​ൽ കൊ​ച്ചൂ​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ലീ​ൽ മു​ല്ല​പ്പി​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ (ന​വ​കേ​ര​ള), റ​ഫീ​ക്ക് തോ​ട്ട​ക്ക​ര (കെ.​എം.​സി.​സി), പ്ര​ദീ​പ് പ​ത്തേ​രി(​പ്ര​തി​ഭ), ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കു​ഞ്ഞി​ക്ക​നി (പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​വാ​ദ് വ​ക്കം, എ​സ്.​വി. ബ​ഷീ​ർ, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ന​സീം തൊ​ടി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​സീ​സ് ഏ​ഴം​കു​ളം, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ണി​യ​ത്ത്, ഗ​ഫൂ​ർ ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം, സി​ദ്ധി​ക്ക്, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, നൈ​സാം അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പീ​റ്റ​ർ തോ​മ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCGulf NewsDiscussiongulf newsBahrain News
    News Summary - OICC Ernakulam District: ‘Voting Authority’ Discussion
    Similar News
    Next Story
    X