Madhyamam
    Posted On
    21 Jan 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:50 PM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

    ഒ.ഐ.സി.സി സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു
    പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ക​മ്മ​ിറ്റി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി മു​നീ​ർ യു (​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), രാ​ജീ​വ​ൻ അ​രൂ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മ​ജീ​ദ് ടി.​പി, റി​യാ​സ് കെ.​വി, ഹ​ർ​ഷാ​ദ് എം.​എം.​എ​സ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ) അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ പീ​ടി​ക, മു​നീ​ർ മ​ണി​യൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ കാ​പ്പാ​ട് ( സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ) റ​ഷീ​ദ് എം.​എം (അ​സി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഒ​ന്നി​ച്ച് നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സ​ക​ളു​ടെ​യും പേ​ര് വോ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു,

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ഷ​മീം കെ.​സി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ പ​നാ​യി, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം എ​ന്നി​വ​ർ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

