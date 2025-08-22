Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 1:10 PM IST

    വോട്ട് അധികാർ യാത്രക്ക് ഒ.ഐ.സി.സി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    വോട്ട് അധികാർ യാത്രക്ക് ഒ.ഐ.സി.സി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    രാഹുൽഗാന്ധി നയിക്കുന്ന വോട്ട് അധികാർ യാത്രക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് ഒഐസിസി

    പത്തനംതിട്ട ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരി തെളിച്ച് നടത്തിയ യോഗം

    മ​നാ​മ: ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ദീ​പം തെ​ളി​യി​ച്ച് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ക​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ക്തി പ​ക​രാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ രാ​ഹു​ലി​ന് ഒ​പ്പം എ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​കും എ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി മീ​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജു ക​ല്ലും​പു​റം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സ​യ്യി​ദ് എം.​എ​സ്, ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, ജോ​ൺ​സ​ൺ ടി. ​തോ​മ​സ്, കോ​ശി ഐ​പ്പ്, ബി​ബി​ൻ മാ​ട​ത്തേ​ത്ത്, ബി​നു കോ​ന്നി, ബി​നു മാ​മ്മ​ൻ, സ്റ്റാ​ൻ​ലി അ​ടൂ​ർ, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ബ​ഷീ​ർ, അ​ജി പി. ​ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ന് റെ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, സി​ജു ആ​റ​ന്മു​ള, ഷീ​ല ന​ട​രാ​ജ​ൻ, എ​ബ്ര​ഹാം, നി​ഥി​ൻ റാ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:OICCBahrain Newsannouncegulf news malayalam
    News Summary - OICC announces support for Voters' Yatra
