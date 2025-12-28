Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:06 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ​യും പി.​ടി. തോ​മ​സി​നെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​ക​രു​ണാ​ക​ര​നെ​യും പി.​ടി. തോ​മ​സി​നെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽനിന്ന്

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ എ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ന്റെ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല പാ​കി​യ നേ​താ​വ് ആ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം, വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ എ​ല്ലാം ചെ​റു​പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ നേ​രി​ട്ട നേ​താ​വ്, നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‌ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ത്ര പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും, സൗ​മ്യ​ത​യോ​ടെ അ​വ​യെ എ​ല്ലാം നേ​രി​ട്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​ടി തോ​മ​സ് ന​മ്മു​ടെ ദീ​പ്ത സ്മ​ര​ണ​യാ​ണ്... ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളോ​ടെ ന​മ്മ​ളെ ന​യി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പോ​ർ​മു​ഖം. ന​മു​ക്കേ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പി.​ടി ന​മ്മ​ളെ വി​ട്ടു​പി​രി​ഞ്ഞി​ട്ട് നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, ര​ജി​ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ല​ക്സ്‌ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ നാ​യ​ർ, സു​രേ​ഷ് പു​ണ്ടൂ​ർ, ബി​ജു​ബാ​ൽ, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി,എ. ​പി മാ​ത്യു,ഷീ​ജ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വി​വി​ധ ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്ന കെ.​പി കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ര​വി പേ​രാ​മ്പ്ര, പ്ര​ബു​ൽ​ദാ​സ്, വി​ൻ​സ​ന്റ് തോ​മ​സ്, സു​ബി​നാ​സ് കി​ട്ടു, ഷൈ​ജാ​സ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പു​തി​യ​പാ​ലം, വാ​ജി​ദ്, റ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, എ​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BahrainOICC Bahrain
    News Summary - OIC Bahrain commemorates K. Karunakaran and P. T. Thomas
    Similar News
    Next Story
    X