    date_range 11 Nov 2025 11:43 AM IST
    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

    ഐ.​വൈ.​സി.​സി ട്യൂ​ബ്ലി-​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ട്യൂ​ബ്ലി-​സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​മാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ .സി ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും അ​സ​ർ മു​ണ്ട​പ്പ​ള്ളി ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും അ​നീ​ഷ് പീ​റ്റ​ർ ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. ​

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, റോ​ബി​ൻ മാ​ത്യു, മു​ഫീ​ദ്, ഷ​ഹ​ബാ​സ്, രാ​ജ​ൻ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ര​ഞ്ജി​ത് മാ​ഹി, സ​ലിം അ​ബൂ​ത്വാ​ലി​ബ്, ജ​മീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷാ​ഫി വ​യ​നാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി, ന​വീ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഷ​ബീ​ർ മു​ട്ടം, ആ​ഷി​ഖ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടു​പേ​രെ ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

