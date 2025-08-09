Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    9 Aug 2025 8:32 AM IST
    9 Aug 2025 8:32 AM IST

    ‘ന്യൂ ​സൂ​പ്പ​ർ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ഷി​പ്പി​ങ്ങി'​ൽ ‘മീ​ഫ്ര​ണ്ട്' ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ഫ​ർ

    മ​നാ​മ: 'മീ​ഫ്ര​ണ്ട്' ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് 'ന്യൂ ​സൂ​പ്പ​ർ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് ഷി​പ്പി​ങ്'. ഏ​ത് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 50 ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഡെ​ലി​വ​റി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത​ട​ക്കം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി എ​ക്‌​സ്ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് 'മീ​ഫ്ര​ണ്ട്' ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്‌​ത്‌ സൈ​ൻ അ​പ് ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക.

    ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ​യും ഉ​റ്റ സു​ഹൃ​ത്താ​യി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​ണ് 'മീ​ഫ്ര​ണ്ട്' ആ​പ്. നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ നി​ര​വ​ധി അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മാ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​മോ​ഷ​ൻ​സും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഡീ​ലു​ക​ളും നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​യ​മ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൂ​ടാ​തെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും മീ​ഫ്ര​ണ്ടി​ലു​ണ്ട്.

    മീ​ഫ്ര​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, കാ​ർ​ഗോ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സ്, മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും നാ​ട്ടി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​വ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ 'ആ​പ് സ്റ്റോ​റി​ലും പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​യ മീ​ഫ്ര​ണ്ട്' ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യൂ. ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‪+973 3974 1752‬ എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വാ​ട്‌​സ്ആ​പ് ചെ​യ്യൂ.

