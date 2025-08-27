Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകോഴിക്കോട് സ്വദേശി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:28 AM IST

    കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബഹ്‌റൈനിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    suresh babu
    cancel
    camera_alt

    സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ട​ക​ര മു​യി​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു (60) സ്വ​ദേ​ശി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് സ്വ​യം കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​വു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​വൈ​ഡ​റി​ലി​ടി​ച്ച് നി​ന്ന കാ​റി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സു​രേ​ഷി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    22 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ് സു​രേ​ഷ്. സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: ബീ​ന. മ​ക്ക​ൾ: ഹൃ​ത്തി​ക് സു​രേ​ഷ്, ആ​തി​ര സു​രേ​ഷ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death NewsExpatBaharinObituary
    News Summary - obituary
    Similar News
    Next Story
    X