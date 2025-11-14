Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഉബൈദ് ചങ്ങലീരി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:14 PM IST

    ഉബൈദ് ചങ്ങലീരി അനുസ്മരണം ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    Obaid Changaliri's memorial today
    ഉബൈദ് ചങ്ങലീരി അനുസ്മരണം ഇന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    മനാമ: കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ പാലക്കാട് ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉബൈദ് ചങ്ങലീരി അനുസ്മരണം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് കെ.എം.സി.സി മനാമ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കും.

    പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മുസ്‍ലിം യൂത്ത് ലീഗിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മികച്ച സംഘാടകനും മാതൃകാനേതാവും ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും കൂടിയായ മുസ്‍ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പാലക്കാട് ജില്ല മുൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു ഉബൈദ് ചങ്ങലീരി.

    അനുസ്മരണ യോഗം കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻറ് റഫീഖ് തോട്ടക്കര അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത കെഎംസിസി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന വനിത വിങ്ങിന് സ്വീകരണം നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Obaid Changaliri's memorial today
    Similar News
    Next Story
    X