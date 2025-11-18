Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    18 Nov 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    18 Nov 2025 2:24 PM IST

    ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക​ര അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് മു​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നൗ​ഫ​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് കാ​ണി​ച്ച മാ​തൃ​ക അ​നു​ക​ര​ണീ​യ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക, അ​ഷ​റ​ഫ് ക​ക്ക​ണ്ടി, മു​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, വ​നി​താ വി​ങ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു

    ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, അ​ന​സ് നാ​ട്ടു​ക​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് പു​തു​ന​ഗ​രം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​ൻ​സാ​ർ ച​ങ്ങ​ലീ​രി, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ക​ബീ​ർ നെ​യ്യൂ​ർ കൂ​ടാ​തെ ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ട്കു​റി​ശ്ശി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ഷി​ഖ് പ​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജിഷാദ് പെരിങ്ങോട് കുറുശ്ശി ഖിറാഅത്ത് നിർവഹിച്ചു. സാദിഖ് വണ്ടുംതറ അനുസ്മരണഗാനം ആലപിച്ചു

    X