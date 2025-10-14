Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightറി​ഫ​യി​ലെ ഓ​യി​സി​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:32 AM IST

    റി​ഫ​യി​ലെ ഓ​യി​സി​സ് മാ​ൾ പു​തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ; ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ്' പ്ര​മോ​ഷ​നും

    text_fields
    bookmark_border
    റി​ഫ​യി​ലെ ഓ​യി​സി​സ് മാ​ൾ പു​തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ; ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ് പ്ര​മോ​ഷ​നും
    cancel
    camera_alt

    പു​തി​യ ഭാ​വ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച റി​ഫ​യി​ലെ ഓ​യി​സി​സ് മാ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തി​യ ഭാ​വ​ത്തി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലും വീ​ണ്ടും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച് റി​ഫ​യി​ലെ ഓ​യി​സി​സ് മാ​ൾ. പു​തി​യ ലേ ​ഔ​ട്ടും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ഷ്വ​ൽ ഡി​സ്‍പ്ലേ​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പു​തി​യ മാ​റ്റം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ‍യി ഓ​യി​സി​സ് മാ​ൾ റി​ഫ, ജു​ഫൈ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ളി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നാ​യ ‘ഷോ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കു​ക. ആ​ഡം​ബ​ര​വും ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ലും ഷോ​പ്പി​ങ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് അ​ത്യാ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും 50ൽ ​അ​ധി​കം ആ​ക​ർ​ഷ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും. അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് ഗ്രൂ​പ്പും സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്സ്, സെ​ന്റ​ർ​പോ​യ​ന്റ്, ഹോം ​സെ​ന്റ​ർ, മാ​ക്സ്, ഹോം ​ബോ​ക്സ്, അ​ൽ ജ​വ​ഹ്‌​റ, ഷെ​രീ​ഫ് ഗ്രൂ​പ്, ലെ​ൻ​സ്പോ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് ഗ്രൂ​പ് പ്ര​ത്യേ​ക ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​യി​സി​സ് മാ​ൾ​സ് റി​ഫ​യി​ലും ജു​ഫൈ​റി​ലും 20 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​റി​ന് ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഈ ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ @oasismallsbahrain എ​ന്ന പേ​ജ് പി​ന്തു​ട​രാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsOasis Mallgulf news malayalam
    News Summary - Oasis Mall in Riffa gets a new look; 'Shop and Drive' promotion for customers
    Similar News
    Next Story
    X