    Posted On
    date_range 13 May 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 13 May 2026 1:00 PM IST

    നഴ്‌സസ് ദിനം ആഘോഷിച്ചു

    നഴ്‌സസ് ദിനം ആഘോഷിച്ചു
    റിഫ ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്

    മനാമ: റിഫ ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്‌സസ് ദിനം ആഘോഷിച്ചു. ആരോഗ്യരംഗത്ത് നഴ്‌സുമാർ ചെയ്യുന്ന അമൂല്യമായ സേവനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയിൽ എല്ലാ നഴ്‌സുമാരും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ഡയറക്ടർ നിഷാ ശിവദാസൻ, ജനറൽ മാനേജർ ബിബിൻ രാജേഷ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആൽബിൻ ടി. ജോർജ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ പ്രതിനിധികളായി മൻസൂർ, അഭിലാഷ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ നഴ്‌സുമാരെയും ആദരിച്ചു. അവരുടെ സമർപ്പണത്തിനും സേവനത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.

    TAGS: celebration, Nurses Day, Bahrain
    News Summary - Nurses Day celebrated.
