Madhyamam
    Bahrain
    ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്നു; ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ട​വും വ​ൻ​തു​ക പി​ഴ​യും

    നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​ടു​ത്ത ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ന​ഴ്സ​റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്ങും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​ടു​ത്ത ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ക​ര​ട് നി​യ​മം രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഴ്സ​റി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ന​ഴ്സ​റി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നോ, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ, കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ സ്പെ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണം.

    കൂ​ടാ​തെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യും 100 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 1,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കാം. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ന​ഴ്സ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ, അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ത​ട​വോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 200 ബി.​ഡി മു​ത​ൽ 1,000 ബി.​ഡി വ​രെ പി​ഴ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ ര​ണ്ടും കൂ​ടി​യോ ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കും.നി​ല​വി​ലു​ള്ള 2012-ലെ ​നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ന​ഴ്സ​റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള ന​ഴ്സ​റി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നോ മ​റ്റോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ല. ഈ ​പ​ഴു​തു​ക​ൾ അ​ട​ക്കാ​നും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ധു​നി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും

    സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Nurseries to be strictly regulated; those without a license will face imprisonment and fines
