Madhyamam
    Bahrain
    28 Oct 2025 10:54 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 10:54 AM IST

    വ​ള്ളു​വ​നാ​ട​ൻ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ കെ.​എ​സ്.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വ​ള്ളു​വ​നാ​ട​ൻ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്-​ കെ.​എ​സ്.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കെ.​എ​സ്.​സി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​സി.​എ) അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ള്ളു​വ​നാ​ട​ൻ ഓ​ണ​സ​ദ്യ പ്ര​വാ​സി​മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​മ നി​റ​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് രു​ചി​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    വ​ള്ളു​വ​നാ​ടി​ന്റെ ത​ന​താ​യ രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളോ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ പ്ര​ശ​സ്ത പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ര​വി​കു​മാ​ർ, ഗി​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​വും ഇ​വ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. ര​ണ്ട് ത​രം പാ​യ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ദ്യ​യി​ൽ, ‘പ​ഴ​പ്ര​ഥ​മ​ൻ’ എ​ന്ന പാ​യ​സം അ​തി​ന്റെ അ​ന​ന്യ​മാ​യ രു​ചി​യാ​ൽ സ​ദ്യ​ക്ക് പ്രൗ​ഢി ന​ൽ​കി.

    സ​ദ്യ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ രാ​ജീ​വ് മി​ശ്ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കെ.​എ​സ്.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണം പ്രി​യ​യും ഹ​രീ​ഷ് മേ​നോ​നും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ലും നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ലും ആ​ഘോ​ഷം അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യി.

    ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ മു​ഖ്യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​നും ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മ​ത​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചു.

