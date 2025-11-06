Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:52 PM IST

    ഇ​നി ബെ​ന​ഫി​റ്റ് വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കാം; എ​ൻ.​പി.​സി.​ഐ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പേ​മെ​ന്റ്‌​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ടു

    ഇ​നി ബെ​ന​ഫി​റ്റ് വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കാം; എ​ൻ.​പി.​സി.​ഐ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പേ​മെ​ന്റ്‌​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ടു
    ബെ​ന​ഫി​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ​വാ​ഹി​ദ് ജ​നാ​ഹി​യും എ​ൻ.​ഐ.​പി.​എ​ൽ സി.​ഇ.​ഒ റി​തേ​ഷ് ശു​ക്ല​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ത​ൽ​ക്ഷ​ണ പേ​യ്മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ (സി.​ബി.​ബി) മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള ബെ​ന​ഫി​റ്റ് ക​മ്പ​നി​യും നാ​ഷ​ന​ൽ പേ​യ്മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ (എ​ൻ.​പി.​സി.​ഐ) അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ എ​ൻ.​പി.​സി.​ഐ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പേ​യ്മെ​ന്റ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡും സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ത​ത്സ​മ​യ​വു​മാ​യ പ​ണ​ക്കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്താം.

    ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പേ​യ്മെ​ന്റ് അ​നു​ഭ​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​രാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കും റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യും (ആ​ർ.​ബി.​ഐ) സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം. ബെ​ന​ഫി​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ​വാ​ഹി​ദ് ജ​നാ​ഹി​യും എ​ൻ.​ഐ.​പി.​എ​ൽ സി.​ഇ.​ഒ റി​തേ​ഷ് ശു​ക്ല​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    സി.​ബി.​ബി എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ഹെ​സ്സ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സ​ആ​ദ, ആ​ർ.​ബി.​ഐ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് പേ​യ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റം​സ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഗ​ൺ​വീ​ർ സി​ങ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

