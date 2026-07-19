ബഹ്റൈനിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനിട്ടാൽ പിഴ: മുന്നറിയിപ്പുമായി നോർത്തേൺ ഏരിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ബഹ്റൈനിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനിട്ടാൽ പിഴ: മുന്നറിയിപ്പുമായി നോർത്തേൺ ഏരിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിtext_fields
മനാമ: റോഡുകൾക്ക് മുകളിലോ നടപ്പാതകളിലേക്കോ ഇറക്കി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുന്നവർക്ക് 100 ദിനാർ പിഴ ലഭിക്കുമെന്ന് നോർത്തേൺ ഏരിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വീടുകൾക്ക് പുറത്തേക്കോ കടകൾക്ക് മുന്നിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിനായി കയറുകളോ റാക്കുകളോ നീട്ടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അനുമതിയില്ലാത്ത കാർ ഷേഡുകൾ, തടസ്സങ്ങൾ, താൽക്കാലിക വേലികൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതേ നിയമമാണ് ഇതിനും ബാധകം. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി 50 മുതൽ 300 ദിനാർ വരെയാണ് പിഴ ചുമത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ, കുറ്റക്കാരായവർക്ക് പിഴത്തുകയുടെ മൂന്നിലൊന്നായ 100 ദിനാർ അടച്ച് കേസ് തീർപ്പാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.
നടപ്പാതകൾ, തെരുവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, വടികൾ, കയറുകൾ, റാക്കുകൾ എന്നിവ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാം. മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടമയുടെ ചെലവിൽ ഇവ നീക്കം ചെയ്യാനും അധികൃതർക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
അനുമതിയില്ലാതെ പൊതുറോഡുകളിലോ നടപ്പാതകളിലോ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നവർക്ക് 20 മുതൽ 500 ദിനാർ വരെ പിഴ ചുമത്താൻ ബഹ്റൈനിലെ പബ്ലിക് റോഡ്സ് ഒക്യുപേഷൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. പിഴ കൂടാതെ, നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫീസിന്റെ ഇരട്ടി തുകയും സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും കോടതികൾക്ക് ചുമത്താവുന്നതാണ്. സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കുന്നത് നിയമലംഘനമല്ലെന്നും, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ കൈയേറുകയോ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ മാത്രമേ നടപടിയുണ്ടാകൂ എന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
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