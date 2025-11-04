Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:31 AM IST

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വ​ട​ക​ര സ​ഹൃ​ദ​യ​വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കിം​ഗ് ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. രാ​വി​ലെ 7:30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12:30 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​നി​താ​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    എം.​സി. പ​വി​ത്ര​ൻ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ര​ഞ്ജി​ത് വി.​പി. (ട്ര​ഷ​റ​ർ), എം.​എം. ബാ​ബു (ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), വി​ജ​യ​ൻ കാ​വി​ൽ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ഭാ​വു​ക​ങ്ങ​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Blood Donation CampBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - North Sahrdaya Vedi Blood Donation Camp
    Similar News
    Next Story
    X