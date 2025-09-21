Begin typing your search above and press return to search.
    നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്വം; ഇ​നി​മു​ത​ൽ വാ​ട്സ് ആ​പ് ഒ.​ടി.​പി വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നും

    മ​നാ​മ: നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് പ്ര​വാ​സി ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്വം ഇ​നി​മു​ത​ൽ വാ​ട്സ്ആ​പ് വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യും ല​ഭ്യ​മാ​കും. നേ​ര​ത്തെ പു​തി​യ അം​ഗ​ത്വ കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ട് ഒ.​ടി.​പി സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ.​ടി.​പി ഒ​ന്ന് മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യും മ​റ്റൊ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ വ​ഴി​യു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മെ​യി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന​റി​യാ​ത്ത പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​തൊ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഇ​നി​മു​ത​ൽ വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​മാ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നോ​ർ​ക്ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സൂം ​മീ​റ്റി​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം നോ​ർ​ക്ക സി.​ഇ.​ഒ അ​ജി​ത് കൊ​ളാ​ശേ​രി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി​മു​ത​ൽ ആ​ധാ​ർ​കാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ ന​മ്പ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ളം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ ഒാ​പ്ഷ​ണ​നാ​ലി‍യി ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ നോ​ർ​ക്ക സി.​ഇ.​ഒ​യോ​ട് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ട​ക്കം 20 മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി‍യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ന്നേ ദി​വ​സം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​യും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നോ​ർ​ക്ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ത്വ കാ​ല​പ​രി​ധി​യും കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ ര​ണ്ടു​മാ​സ​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന അം​ഗ്വ​ത്വ കാ​ല​പ​രി​ധി​യാ​ണ് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​യി കു​റ​ച്ച​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൊ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:pravasiverificationmembershipid cardOTPWhatsAppNORKA
    News Summary - NORKA Pravasi ID Card Membership; From Now On WhatsApp OTP Verification Also Available
