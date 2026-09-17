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    നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ എ​യ്ഡ് സെ​ല്‍ ലീ​ഗ​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റു​മാ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു

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    ബഹ്റൈൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ലീ​ഗ​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റു​മാ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ എ​യ്ഡ് സെ​ല്‍ ലീ​ഗ​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റു​മാ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു
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    മനാമ: ബഹ്റൈൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വിവിധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ എ​യ്ഡ് സെ​ല്ലി​ല്‍ ബഹ്റൈൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ,ഇ, ​കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, ഖത്തർ, ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ, കാ​ന​ഡ, മ​ലേ​ഷ്യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​യ്ക്കു​ള​ള ലീ​ഗ​ല്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റു​മാ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ള​ള​വ​ര്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള​ള​വ​ര്‍ക്ക് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 0471 -2770540, 529 (പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഓ​ഫി​സ് സ​മ​യ​ത്ത്) എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ കോ​ണ്‍ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ടോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​യ 1800 425 3939 (ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നും) +91-8802 012 345 (വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും, മി​സ്സ്ഡ് കോ​ള്‍ സ​ര്‍വി​സ്) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ജ്ഞ​ത​കൊ​ണ്ടും, ചെ​റി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര​ണ​വും, ത​ന്റെ​ത​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലും നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് വ​ഴി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ എ​യ്ഡ് സെ​ല്‍. കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം, ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം /ദ​യാ​ഹ​ർ​ജി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് നി​യ​മ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ത​ർ​ജ്ജ​മ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​താ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

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    News Summary - Norka Expatriate Legal Aid Cell invites legal consultants
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