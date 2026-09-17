നോര്ക്ക പ്രവാസി ലീഗല് എയ്ഡ് സെല് ലീഗല് കണ്സള്ട്ടന്റുമാരെ ക്ഷണിക്കുന്നുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ അടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളികൾക്ക് സൗജന്യ നിയമോപദേശം ലഭ്യമാക്കുന്ന നോര്ക്ക റൂട്ട്സിന്റെ പ്രവാസി ലീഗല് എയ്ഡ് സെല്ലില് ബഹ്റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ, യു.എ,ഇ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ആസ്ത്രേലിയ, കാനഡ, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുളള ലീഗല് കണ്സള്ട്ടന്റുമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അഭിഭാഷകനായി വിദേശ രാജ്യത്ത് രണ്ടു വര്ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുളളവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താൽപര്യമുളളവര്ക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിച്ച് സെപ്റ്റംബര് 30 നകം അപേക്ഷിക്കാം.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് 0471 -2770540, 529 (പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില് ഓഫിസ് സമയത്ത്) എന്നീ നമ്പറുകളിലോ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നോര്ക്ക ഗ്ലോബല് കോണ്ടാക്ട് സെന്ററിന്റെ ടോള് ഫ്രീ നമ്പറുകളായ 1800 425 3939 (ഇന്ത്യയില് നിന്നും) +91-8802 012 345 (വിദേശത്തുനിന്നും, മിസ്സ്ഡ് കോള് സര്വിസ്) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതകൊണ്ടും, ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് കാരണവും, തന്റെതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാലും നിയമക്കുരുക്കില് അകപ്പെടുന്ന പ്രവാസി കേരളീയര്ക്കായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രവാസി ലീഗല് എയ്ഡ് സെല്. കേസുകളില് നിയമോപദേശം, നഷ്ടപരിഹാരം /ദയാഹർജികൾ എന്നിവയിൽ സഹായിക്കുക, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് നിയമ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, വിവിധ ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ നടത്തുന്നതിന് വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുക, എന്നിവക്ക് അതാത് രാജ്യത്തെ കേരളീയരായ അഭിഭാഷകരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.
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