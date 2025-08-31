Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    31 Aug 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:03 PM IST

    'നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ' ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​; മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം -പി.​എ​ൽ.​സി

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​; മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം -പി.​എ​ൽ.​സി
    മ​നാ​മ: 2025 ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ-​അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നി​ല​വി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​തേ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ, പ്രീ​മി​യം, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​നോ​ടും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഇ​തു​വ​രെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റേ​താ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ബ്രോ​ഷ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത് ‘പ്ര​വാ​സി ഐ ​ഡി കാ​ർ​ഡ്’ ഉ​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​വോ​ളം പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വം തു​ട​രാം എ​ന്നാ​ണ്. മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്വം പു​തു​താ​യി ല​ഭി​ക്കാ​നോ ഉ​ള്ള​ത് പു​തു​ക്കാ​നോ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ’ അം​ഗ​ത്വം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്ന/​വ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് റെ​സി​ഡ​ന്റ് ഐ​ഡി പു​തു​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഇ​ല്ലാ​തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് 60-70+ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ. പ​ല വി​ദേ​ശ​പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ൻ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​വ​ശ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ ചേ​രാ​മെ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ട​ൻ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സും ഇ​ന്‍ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പോ​ളി​സി ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത്, ആ​പ്പി​ലും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ലും വേ​ണ്ട മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പി.​എ​ൽ.​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​തൊ​രു ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ആ​യ​തി​നാ​ൽ പോ​ളി​സി എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ അം​ഗ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രീ​മി​യം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​നോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് വി​ൻ​ഡോ 22 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 21 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത് മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പി.​എ​ൽ.​സി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും നോ​ർ​ക്ക പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ​ക്കും പി.​എ​ൽ.​സി നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    Insurance Scheme Expatriates NORKA PLC
