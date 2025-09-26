നോർക്ക കെയർ: പ്രവാസികളോടുള്ള സർക്കാർ കെയർ- ബഹ്റൈൻ നവകേരളtext_fields
മനാമ: കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായുള്ള നോർക്കാ കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി സർക്കാറിന്റെ പ്രവാസികളോടുള്ള കരുതലിന്റെയും പ്രവാസിക്ഷേമത്തിന് സർക്കാർ ചെലുത്തുന്ന ശ്രദ്ധയുടെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വലിയ കരുതലും ആശ്വാസവുമാണ് ഈ പദ്ധതി. ദീർഘകാലമായി പ്രവാസികൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.
പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷിതഭാവിക്കായി രാജ്യത്തുതന്നെ ആദ്യമായി വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനം എടുത്ത ഇടതുസർക്കാറിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ബഹ്റൈൻ നവകേരള വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
