Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 2:53 PM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ; ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്ക​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ; ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്ക​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ
    മ​നാ​മ: നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും അ​പാ​ക​ത​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി നാ​ല​ര​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ് പ​ല സു​പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​ത ഇ​ല്ലാ​തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    അ​നാ​രോ​ഗ്യം​മൂ​ല​വും തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ടം​മൂ​ല​വും പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ 14 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​ത് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യം നേ​ടി​ത്ത​ന്ന് നാ​ടി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി നി​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള നീ​തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ന​ന്ദി​കേ​ടാ​യി മാ​ത്ര​മേ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തും ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​ന​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ആ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​ത്ത് ചി​കി​ത്സ തേ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​തും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്റെ മ​റ്റു പോ​രാ​യ്മ​ക​ളാ​ണ്.

    പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ടൈ ​അ​പ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ ട്രാ​ക്ക് റെ​ക്കോ​ഡ് ഇ​ല്ല എ​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നി​ല​വി​ലെ രൂ​പ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വി​ല്ല.

    വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് അ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കേ​വ​ല വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ന​ൽ​കി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കേ​വ​ല ക​റ​വ​പ്പ​ശു​ക്ക​ളാ​യി കാ​ണു​ന്ന സ​മീ​പ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Norka Care; Address concerns and make it migrant-friendly -Pravasi Welfare
