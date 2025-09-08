Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 8 Sept 2025 11:17 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 11:17 AM IST

    ‘നൂ​റേ മ​ദീ​ന’ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    Milad celebration
    ‘നൂ​റേ മ​ദീ​ന’ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ‘സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ അ​ൽ​ഹു​ദാ ത​അ്‌​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്‌​റ​സ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘നൂ​റേ മ​ദീ​ന’ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം, മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണം, അ​ന്ന​ദാ​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീൻ ത​ങ്ങ​ൾ ന​സീ​ഹ​ത്തും ദു​ആ​യും ന​ട​ത്തി. മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന് നി​ഷാ​ൻ ബാ​ഖ​വി, മ​ദ്‌​റ​സ ജോ​യ​ന്റ്‌ സ്വ​ദ്ർ സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഹ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മീ​ലാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി എം.​എ ലൈ​ഫ് കെ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, മീ​ലാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ന​വാ​സ് ആ​സ്റ്റ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മീ​ലാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹാ​രി​സ് പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലിം ജു​വ​നി​സ്, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​ഹ​മൂ​ദ് മാ​ട്ടൂ​ൽ, മീ​ലാ​ദ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജം​ഷീ​ദ്, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​സ്മാ​ഇൗ​ൽ പ​റ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, സ​ൽ​മാ​ൻ, കാ​സിം കെ.​എം.​സി.​സി, ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ദ​ര​വേ​കി. ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നാ​ഫ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ഏ​രി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ക​രി​യ അ​വീ​ൽ, മു​നീ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ശ​രീ​ഫ് ബെ​ള്ളൂ​ർ, ഫ​സ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, റാ​ഷി​ദ് വ​ട​ക​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​യ​ണ്ണ, ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ തൃ​ശൂ​ർ, അ​ഫ്സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ബു​ല്ലൈ​സ്, സി​റാ​ജ് വാ​ക​യാ​ട്, മു​സ്ത​ഫ എം.​എ​സ്.​കെ, ജ​ബ്ബാ​ർ മ​ണി​യൂ​ർ, റി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം, ഷ​റ​ഫു ന​ല്ല​ളം, ഉ​സ്മാ​ൻ തെ​ന്ന​ല, സി​ദ്ദീ​ഖ് ലി​ലു​ഫോ​ൺ, മൂ​സ ചെ​റ്റ​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഗു​ഡി​സ്, ഫാ​യി​സ് ഫൈ​സി, ഫ​വാ​സ് ആ​സ്റ്റ​ർ, ബ​ഷീ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ക്കാ​ട്, അ​മീ​ർ ന​ന്തി, മു​ന്നാ​സ്, വി​നാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഈ ​മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം, ആ​ത്മീ​യ ഭ​ക്തി നി​റ​ച്ച ഒ​രു ഓ​ർ​മ​യാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്നു.

