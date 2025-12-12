Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:51 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് നൂ​ർ അ​ൽ ദി​യാ​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ

    നൂ​ർ അ​ൽ ദി​യാ​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നൂ​ർ അ​ൽ ദി​യാ​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഈ​സ ബി​ൻ ഹി​ന്ദി അ​ൽ മ​ന്നാ​യി​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് മു​ഹ​റ​ഖ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ദം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ-​അ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലു​ൽ​വ ഗ​സ്സാ​ൻ അ​ൽ-​മു​ഹ​ന്ന, ദി​യാ​ർ അ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​അ​മ്മാ​ദി, സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പ​ക​നും ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ലി ഹ​സ​ൻ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​മീ​റ അ​ലി ഹ​സ​ൻ, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ആ​ർ​ട്ട് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, നൂ​ർ അ​ൽ-​ദി​യാ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ സ്കൗ​ട്ടു​ക​ളും ഗേ​ൾ ഗൈ​ഡു​ക​ളും അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ​യും പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ പ​രേ​ഡും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

