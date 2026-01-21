Begin typing your search above and press return to search.
    സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ല; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ മോ​ക്ക് ഡ്രി​ൽ

    സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ല; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ മോ​ക്ക് ഡ്രി​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭാ​ഗി​ക ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഡ്രി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി, സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​മാ​തൃ​കാ പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ പ്ലാ​നു​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​നാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷാ-​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​വു​മാ​ണ് ഡ്രി​ല്ലി​നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബി.​എ.​സി, ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ്, ക​സ്റ്റം​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ രീ​തി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളു​ക​ളും ഡ്രി​ല്ലി​ലൂ​ടെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബി.​എ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ബി.​എ.​സി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്.

    News Summary - No compromise on security; Evacuation mock drill at Bahrain airport
