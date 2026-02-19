Begin typing your search above and press return to search.
    റ​മ​ദാ​നി​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 38 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന ‘ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫ്ര​ണ്ട്’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കും
    റ​മ​ദാ​നി​ൽ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല; ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു

    മ​നാ​മ: വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ വി​ല​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നി​ൽ എം.​പി​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ലു​ൽ​വ അ​ൽ റൊ​മൈ​ഹി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. റ​മ​ദാ​നി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​തി​യാ​യ സ്റ്റോ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 38 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കി​ഴി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന ‘ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫ്ര​ണ്ട്’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കും. ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാ​റു​ള്ള ഫീ​സ് ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കും.

    2025ൽ ​മാ​ത്രം വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ 60,000ത്തി​ല​ധി​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പും ത​ട​യാ​ൻ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഒ​രേ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ കേ​സു​ക​ൾ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ഠി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി പ​രാ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

