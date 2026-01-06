Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഡെ​ലി​വ​റി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:51 AM IST

    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​ന​മി​ല്ല പ​രി​ഹാ​രം, പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​ന​മി​ല്ല പ​രി​ഹാ​രം, പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ബൈ​ക്കു​ക​ളെ നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്കം ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലും ചെ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്കും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. ല​ഭ്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 3,387 ട്രാ​ഫി​ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​ഴ് പേ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ലേ​ഷ്യ, താ​യ്‌​വാ​ൻ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ലെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല പ​രി​ഹാ​രം.

    ല​ണ്ട​നി​ലെ ബ​സ് ലെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ ബൈ​ക്കു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ വ​ല​തു​വ​ശ​ത്തെ വ​രി​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കിം​ഗ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മേ​ലു​ള്ള അ​നാ​വ​ശ്യ സ​മ്മ​ർ​ദ കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​പ്പു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ministrysolutiondelivery bikes
    News Summary - No ban on delivery bikes The solution is a dedicated path, says the ministry
    Similar News
    Next Story
    X