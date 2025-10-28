Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:01 AM IST

    ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് എ​ൻ.​എം.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ

    ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് എ​ൻ.​എം.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ
    ഐ.​സി.​സി ക്രി​യോ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ൻ.​എം.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ​യും ടീം ​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ൾ ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ 'ക്രി​യോ' ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് വാ​രം 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് എ​ൻ.​എം.​എ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    48 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ടീ​മി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലും പി​ന്തു​ണ​യി​ലു​മെ​ത്തി​യ ടീ​മു​ക​ൾ, മി​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡി​ങ്, അ​ച്ച​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബൗ​ളി​ങ്, പ​രി​മി​ത ഓ​വ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റി​നോ​ടു​ള്ള ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​നം എ​ന്നി​വ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ളി​ക്കാ​ർ കാ​ണി​ച്ച മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ക​രും സം​ഘാ​ട​ക​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ടീം ​മ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ബി.​സി.​എ​ഫി​നും ഐ.​സി.​സി​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള​യും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗീ​ത പി​ള്ള​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വ​നി​താ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച​തി​നും കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    News Summary - NMS students organize ICC Creo Cricket Tournament
