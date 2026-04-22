നിസാമുദ്ദീൻ ഹിശാമി അനുസ്മരണ സംഗമം നാളെ

നിസാമുദ്ദീൻ ഹിശാമി അനുസ്മരണ സംഗമം നാളെtext_fields
മനാമ: ഐ.സി.എഫ് സൽമാബാദ് സെൻട്രൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മർഹും നിസാമുദ്ധീൻ ഹിശാമിയുടെ അഞ്ചാമത് ആണ്ട് അനുസ്മരണവും പ്രാർത്ഥനാ മജ്ലിസും നാളെ രാത്രി ഒമ്പതിന് സൽമാബാദ് സുന്നി സെന്ററിൽ നടക്കും. അബ്ദു റഹീം സഖാഫിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഐ.സി.എഫ് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ലത്വീഫി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും. പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ മാരും നേതാക്കളും സംബന്ധിക്കും. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വെളളി വൈകീട്ട് നാലിന് ബുസൈത്തീനിലെ ഖബറിടത്തിൽ കൂട്ട സിയാറഞ്ഞ് നടക്കും. ഐ.സി.എഫ് ഇന്റർ നാഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് കെ. സി. സൈനുദ്ധീൻ സഖാഫി നേതൃത്വം നൽകും. ഐ.സി.എഫ് റീജിയൻ പ്രസിഡന്് റഹീം സഖാഫിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം പരിപാടികൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകി. ഹാഷിം മുസ്ല്യാർ, ഹംസ ഖാലിദ് സഖാഫി, റഹീം താനൂർ, ഷഫീഖ് മുസ്ല്യാർ, ഫൈസൽ ചെറുവണ്ണൂർ, അഷ്ഫാഖ് മണിയൂർ, ഇസ്ഹാഖ് വലപ്പാട് സംബന്ധിച്ചു.
