Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവേ​റി​ട്ട...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:52 PM IST

    വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി നി​യാ​ർ​ക് സ്പ​ർ​ശം 2025

    text_fields
    bookmark_border
    വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി നി​യാ​ർ​ക് സ്പ​ർ​ശം 2025
    cancel
    camera_alt

    നി​യാ​ർ​ക് സ്പ​ർ​ശം 2025 പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ‘നി​യാ​ർ​ക്’ (നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ഡ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്പ​ർ​ശം 2025’ പ​രി​പാ​ടി പ്ര​ശ​സ്ത മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ന്റ​ലി​സം ഷോ ​ട്രി​ക്ക്സ് മാ​നി​യ 2.0 യി​ലൂ​ടെ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    അ​ൽ​ഉ​ബാ​ഫ് അ​റ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് സി.​ഇ.​ഒ ഹ​സ​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ബു​ൽ​ഹ​സ​ൻ വി​ശി​ഷ്‌​ടാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​യാ​ർ​ക്കി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​പി, നെ​സ്റ്റ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നി​സ് ടി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഉ​സൈ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, നി​യാ​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ് കെ.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​നീ​ഫ് ക​ട​ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​യാ​ർ​ക്ക്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ കു​ട്ടീ​സ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​നോ​ദ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ യോ​ഗ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​സീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ടി.​പി, അ​ന​സ് ഹ​ബീ​ബ്, ജൈ​സ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ്, സു​ജി​ത്ത് പി​ള്ള, ഇ​ല്യാ​സ് കൈ​നോ​ത്ത്, സു​രേ​ഷ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ, ജ​മീ​ല അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, സാ​ജി​ദ ക​രീം, ആ​ബി​ദ ഹ​നീ​ഫ്, അ​ഭി ഫി​റോ​സ്, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യു​ടെ​യും വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Niyark Touch 2025 as a unique experience
    Similar News
    Next Story
    X