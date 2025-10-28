Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനി​യാ​ർ​ക് സ്പ​ർ​ശം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:46 AM IST

    നി​യാ​ർ​ക് സ്പ​ർ​ശം 2025 പ്ര​ചാ​ര​ണ​യോ​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യാ​ർ​ക് സ്പ​ർ​ശം 2025 പ്ര​ചാ​ര​ണ​യോ​ഗം
    cancel
    camera_alt

    നി​യാ​ർ​ക് സ്പ​ർ​ശം 2025 പ്ര​ചാ​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബി​ലെ ബാ​ങ്ക്വ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ്പ​ർ​ശം 2025’ ന്റെ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗം ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ യോ​ഗം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​സീ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ടി.​പി, സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നി​യാ​ർ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​റൂ​ഖ് കെ.​കെ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ കു​ട്ടീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​നീ​ഫ് ക​ട​ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം യോ​ഗ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ട്രി​ക്‌​സ് മാ​നി​യ 2.0’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ‘സ്പ​ർ​ശം 2025’ ന്റെ ​മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പ​ന്ത​ലാ​യ​നി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റീ​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ (നി​യാ​ർ​ക്) നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​പി​യും നെ​സ്റ്റ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നു​സ് ടി.​കെ​യും ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain ChapterAl Ahli
    News Summary - Niyark Sparsham 2025 campaign meeting
    Similar News
    Next Story
    X