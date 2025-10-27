നിഷാദ് അൻജൂമിനെ ബഹ്റൈൻ; മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ആദരിച്ചു

നിഷാദ് അൻജൂമിനെ ബഹ്റൈൻ; മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ആദരിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ നടന്ന മൂന്നാമത് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയായ നിഷാദ് അൻജൂമിനെ ബഹ്റൈൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ഭാരവാഹികൾ ആദരിച്ചു. തായ് ആയോധന കലയായ മോയ്തായ് ഫുൾ കോൺടാക്ട് ഫൈറ്റ് ഇനത്തിലാണ് അൻജൂം രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തത്.
ഈ ഇനത്തിൽ മത്സരിച്ച ഏക മലയാളികൂടിയാണ് നിഷാദ് അൻജൂം.
ബി.എം.ഡി.എഫ് രക്ഷാധികാരി ബഷീർ അമ്പലായി മൊമന്റോ നൽകി ആദരിച്ച ചടങ്ങിൽ ആക്ട്ടിങ് പ്രസിഡൻറ് റംഷാദ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷമീർ പൊട്ടച്ചോല, വൈസ് പ്രസിഡൻറ് സക്കരിയ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി മൻഷീർ കൊണ്ടോട്ടി, ജോ.സെക്രട്ടറി കാസിം പാടത്തകായിൽ, വൈസ് പ്രസിഡൻറ് മുനീർ വളാഞ്ചേരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register