    date_range 27 Oct 2025 2:48 PM IST
    date_range 27 Oct 2025 2:48 PM IST

    നിഷാദ് അൻജൂമിനെ ബഹ്റൈൻ; മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ആദരിച്ചു

    നിഷാദ് അൻജൂമിനെ ബഹ്റൈൻ; മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ആദരിച്ചു
    നി​ഷാ​ദ് അ​ൻ​ജൂ​മി​നെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ നി​ഷാ​ദ് അ​ൻ​ജൂ​മി​നെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ദ​രി​ച്ചു. താ​യ് ആ​യോ​ധ​ന ക​ല​യാ​യ മോ​യ്താ​യ് ഫു​ൾ കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ഫൈ​റ്റ് ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ൻ​ജൂം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ഏ​ക മ​ല​യാ​ളി​കൂ​ടി​യാ​ണ് നി​ഷാ​ദ് അ​ൻ​ജൂം.

    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി മൊ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ക്ട്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റം​ഷാ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ക്ക​രി​യ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​ഷീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​സിം പാ​ട​ത്ത​കാ​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​നീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:manamabahrain.Asian Youth Games
