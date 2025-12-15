Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:16 AM IST

    'നി​റം 2025' ഇ​ന്ന് ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും

    സി​നി​മ​താ​രം കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ, ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി, എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും
    നി​റം 2025 ഇ​ന്ന് ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും
    'നി​റം 2025' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ സം​ഘാ​ട​ക​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു- ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​രം​ഗ​ത്തെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​കോ​ത്സ​വ​മാ​യ 'നി​റം 2025' തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​താ​രം കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ, ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​മേ, സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റും സം​ഘ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​വി​രു​ന്നും ന​ട​ക്കും.

    ഗാ​യ​ക​രാ​യ റ​ഹ്മാ​ൻ, ശി​ഖ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഹാ​പ്പി ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ് ബാ​ന​റി​ൽ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ്ര​മു​ഖ സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യ ജു​വ​ൽ മേ​രി പ​രി​പാ​ടി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വും ഊ​ർ​ജ സ്വ​ല​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​യി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് ജേ​ക്ക​ബ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി എ​ന്നി​വ​രും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി താ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

