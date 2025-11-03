Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:40 AM IST

    നി​റം - 2025 സം​ഗീ​ത മ​ഹോ​ത്സ​വം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    നി​റം - 2025 സം​ഗീ​ത മ​ഹോ​ത്സ​വം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    നി​റം - 2025 സം​ഗീ​ത മ​ഹോ​ത്സ​വം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ‘നി​റം 2025’ സം​ഗീ​ത മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പി​ള്ള പോ​സ്റ്റ​ർ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ബൈ​ജു കെ.​എ​സ്, പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    2025 ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം 7.00 മ​ണി​ക്കു​ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ‘നി​റം 2025’ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ക. ജി.​സി.​സി​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1600ൽ ​അ​ധി​കം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ന​ട​ൻ കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ, കോ​മ​ഡി താ​രം ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി, പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഹാ​പ്പി ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ്ങി​ന്‍റെ ബാ​ന​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘നി​റം 2025’ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    പ്രോ​ഗ്രാം പ്രൊ​ഡ്യൂ​സ​ർ ബൈ​ജു കെ.​എ​സ്, പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​വി ആ​ർ. പി​ള്ള, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ജേ​ക്ക​ബ് തെ​ക്കു​തോ​ട്, ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, ബ്ലെ​സ​ൺ തേ​ന്മ​ല, സ​ത്യ​ൻ പേ​ര​മ്പ്ര, തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ്പ്, ജ​യേ​ഷ് ത​ണ്ണി​ക്ക​ൽ, മ​നോ​ജ് പീ​ലി​ക്കോ​ട്, ദീ​പു എം.​കെ, വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ർ. നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:music festivalniramBahrain2025
